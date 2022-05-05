У Маріуполі загинула психолог полку «Азов». Її син-розвідник загинув у 2018 році

У Маріуполі загинула психолог полку «Азов» Наталія Луговська.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Червоноградської міської ради.

«В Маріуполі загинула Наталія Луговська — психолог полку «Азов» і мама «Баррета» Юрія Луговського… Після загибелі сина Наталія продовжила його справу і до останнього залишалась з воїнами на «Азовсталі»… Світла пам‘ять і вічна слава…», — ідеться у повідомленні.

Син Наталії Юрій Луговський народився у місті Червоноград Львівської області. Загинув 9 березня 2018 року у селі Водяне, Донецької області. Був сержантом Національної гвардії України, снайпером-розвідником полку «Азов».