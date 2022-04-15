В ОРДЛО навіть примусово не можуть набрати готових помирати за примхи путіна

План з мобілізації 26 000 «резервістів» з території ОРДЛО до сухопутних військ РФ фактично зірвано. Чоловіки призивного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати «гарматним м’ясом» в армії окупанта. Згідно попередніх планів за рахунок мобілізованих мали укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного та Західного ВО РФ. Це завдання не виконане.

З особовим складом, який все ж вдалося залучити, не проводяться будь-які вишколи чи інструктажі. Також їх забезпечують непридатною для використання амуніцією та зброєю.

Представники армії РФ, що проводять рекрутинг, обіцяють задіювати «новобранців» до завдань забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг та військових об’єктів, покращення оборонних позицій. Втім, як показує практика, мобілізовані з ОРДЛО складають найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях проти України. Також саме їх, як найменш цінний «ресурс» використовують для проведення «розвідки боєм» для виявлення позицій українських захисників.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України