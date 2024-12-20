В ОСУВ «Хортиця» заперечують, що частина бійців ЗСУ опинилась в оточенні «Успенівського мішка»

Оперативно-стратегічне угруповання військ “Хортиця” заперечує інформацію моніториногового проєкту Deep State про перебування окремих підрозділів Сил оборони в оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове на Донеччині.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал ОСУВ “Хортиця”:

“З посиланням на ресурси порталу DeepState в ЗМІ поширюється інформація про перебування окремих підрозділів Сил оборони України в оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове.

Дана інформація не відповідає дійсності. Головнокомандувачем Збройних Сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з відповідного району метою уникнення оточення”.

У “Хортиці” наголошують, що військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове – Константинопольське. // УП