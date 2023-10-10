В результаті російського обстрілу школи на Сумщині загинула дитина

Російські окупанти обстріляли приміщення школи у Краснопільській громаді Сумської області, внаслідок чого загинула дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне” .

“Був обстріл, пошкоджено приміщення школи, там вибиті вікна та пошкоджений дах. Внаслідок обстрілу поранено 13-річну дитину, її екстрено на “швидкій” доставили у Суми в медичний заклад”, – розповіла секретар Краснопільської селищної ради Ірина Юхта.

Пізніше директор екстреної медичної допомоги Сум Бутенко повідомив виданню, що дитина померла у “швидкій” дорогою до Сум.

Російські окупанти також обстріляли й інші населені пункти Краснопільської громади. Втім, там обійшлось без постраждалих та руйнувань.

Ситуація в Сумській області

Після деокупації Сумської області весною 2022 року, загарбники регулярно обстрілюють регіон авіацією, артилерією та мінометами прикордонні території.

Через це цьогоріч влада регіону навіть вирішила створити 5-кілометрову відселену зону вздовж кордону з РФ.

Зокрема, на початку жовтня росіяни обстріляли місто Дружба Сумської області, через що було поранено місцеву жительку.

Також нещодавно в Сумській області загинув підліток, який знайшов вибухонебезпечний предмет у власному дворі.