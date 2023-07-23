В Rheinmetall розповіли, як вирішують питання боєприпасів для України

Нові зенітні боєприпаси до самохідних установок Gepard, які мають важливе значення для збиття російських дронів, мають передати передовим частинам ЗСУ вже найближчим часом.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє Bild.

За інформацією видання, щоб вирішити проблему гострої нестачі боєприпасів, компанія Rheinmetall встановила нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) за кілька місяців – те, що зазвичай займає роки.

Зазначається, що Rheinmetall має поставити 300 тисяч снарядів для Gepard, 40 тисяч з яких будуть поставлені цього року.

Як йдеться у матеріалі, через дефіцит боєприпасів українські військові зазвичай роблять лише по п’ять залпів, хоча за одну чергу гармати цих установок вистрілюють до 20 снарядів.

У Німеччині виник брак запасів цих боєприпасів, адже Gepard датується 1980-ми роками, і документації на управління ними залишилося. Тому інженери переробили існуючі 35-мм боєприпаси, призначені для бортового озброєння БМП, щоб використовувати їх в зенітних установках.

“Ця продукція рятує життя. Кожен збитий дрон важливий для жителів Києва та інших міст, які щодня побоюються нових атак”, – сказав глава Rheinmetall Армін Паппергер.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відзвітувала про доставлену в Україну партію військової допомоги, серед якої – шість установок Gepard, 3 230 снарядів калібру 155 мм та багато іншого.

Перед цим стало відомо, що Німеччина у співпраці зі Сполученими Штатами до кінця року має намір передати Україні ще 45 зенітних самохідних установок Gepard для зміцнення її протиповітряної оборони.