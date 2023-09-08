Ворожі ДРГ найчастіше намагаються зайти через Сумську область – прикордонники

На цей час прикордонники фіксують найбільшу кількість ворожих ДРГ в Сумській області.

Про це сказав на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Ворог, на додачу до щоденних обстрілів, в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей намагається використовувати диверсійно-розвідувальні групи, які пробують зайти на територію України», – сказав він.

Демченко уточнив, що найбільше таких спроб фіксується по Сумській області.

Однак за останній період прикордонники не фіксували використання ДРГ ворогом по Харківщині.

«Це не виключає, що ворог не буде там цього робити, але на цей час найбільше спроб все ж таки фіксується по Сумській області», – додав Демченко.

Він наголосив, що українські захисники роблять все необхідне для того, щоб передусім посилити цей напрямок, а також здійснюють заходи для викриття таких диверсійних груп, зокрема за допомогою БПЛА, які відслідковують ситуацію на кордоні з РФ.

Як повідомлялось, СБУ затримала на Сумщині інформаторку, яка передавала росіянам дані для можливого прориву ДРГ через кордон.