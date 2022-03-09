В російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням (аудіо)

На перехоплених плівках СБУ чути, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про окупантів забуло керівництво.

І це при тому, що його рота – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України.

Тому зараз ворог деморалізований і вже взявся за “ісконно русский обычай” – пиячити.

Паралельно вони нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якесь забезпечення.

Але отримують гідну відсіч наших захисників!

Разом переможемо!

СБУ

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