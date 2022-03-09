В російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням (аудіо)
На перехоплених плівках СБУ чути, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про окупантів забуло керівництво.
І це при тому, що його рота – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України.
Тому зараз ворог деморалізований і вже взявся за “ісконно русский обычай” – пиячити.
Паралельно вони нападають на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якесь забезпечення.
Але отримують гідну відсіч наших захисників!
Разом переможемо!Tweet