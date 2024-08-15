В Росії під час польоту раптово загорівся та впав стратегічний бомбардувальник Ту-22м3 (відео)

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22м3 розбився в Черемховському районі Іркутської області РФ. Попередня причина – технічна несправність. Екіпаж начебто катапультувався.

З бомбардувальників типу Ту-22М3 російські загарбники постійно запускають по Україні ракети Х-22.

Ту-22М3 активно беруть участь у війні проти України. Зокрема, з 14 квітня 2022 р. вони бомбили Маріуполь, використовуючи бомби ФАБ-3000, зазначає портал Мілітарний. Вночі на 9 травня 2022 р. зафіксоване застосування до шести ракет Х-22 по містах Донецької області. Надалі Ту-22М3 неодноразово завдавали ударів ракетами Х-22/Х-32, у тому числі по житлових будинках та об’єктах інфраструктури, що зумовило численні жертви серед цивільного населення.

5 грудня 2022 р. внаслідок атаки українського БПЛА на аеродромі Дягілєво був пошкоджений один Ту-22М3. 19 серпня 2023 р. внаслідок атаки українського БПЛА на аеродром Сольці (Новгородська обл.), який використовується для тимчасового базування Ту-22М3, один літак цього типу повністю згорів. 21 серпня 2023 р. атаки БПЛА зазнав аеродром Шайковка. За непідтвердженими даними, один літак пошкоджений (знищений?).

Зараз Ту-22М3 є єдиним у світі середнім стратегічним бомбардувальником (за винятком китайського Н-6, який, однак, суттєво поступається Ту-22М3).