В Росії під час польоту раптово загорівся та впав стратегічний бомбардувальник Ту-22м3 (відео)

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22м3  розбився в Черемховському районі Іркутської області РФ. Попередня причина – технічна несправність. Екіпаж начебто катапультувався.

З бомбардувальників типу Ту-22М3 російські загарбники постійно запускають по Україні ракети Х-22.

Ту-22М3 активно беруть участь у війні проти України. Зокрема, з 14 квітня 2022 р. вони бомбили Маріуполь, використовуючи бомби ФАБ-3000, зазначає портал Мілітарний. Вночі на 9 травня 2022 р. зафіксоване застосування до шести ракет Х-22 по містах Донецької області. Надалі Ту-22М3 неодноразово завдавали ударів ракетами Х-22/Х-32, у тому числі по житлових будинках та об’єктах інфраструктури, що зумовило численні жертви серед цивільного населення.

Дальний ракетоносец Ту-22М3. Инфографика. Источник изображения, сайт naukatehnika.com

5 грудня 2022 р. внаслідок атаки українського БПЛА на аеродромі Дягілєво був пошкоджений один Ту-22М3. 19 серпня 2023 р. внаслідок атаки українського БПЛА на аеродром Сольці (Новгородська обл.), який використовується для тимчасового базування Ту-22М3, один літак цього типу повністю згорів. 21 серпня 2023 р. атаки БПЛА зазнав аеродром Шайковка. За непідтвердженими даними, один літак пошкоджений (знищений?).

Зараз Ту-22М3 є єдиним у світі середнім стратегічним бомбардувальником (за винятком китайського Н-6, який, однак, суттєво поступається Ту-22М3).

Характеристики Ту-22М3
Розмах крила за мінімальної/максимальноі стрілоподібності, м 34,28/23,8
Довжина літака, м 42,46
Висота літака, м 11,05
Площа крила за мінімальної/максимальноі стрілоподібності, кв. м 183,57/175,8
Двигуни, кількість х тип 2хНК-25
Тяга двигуна, кгс: 

– максимальна

– на форсажі

  

14 500

25 000
Маса, кг: 

– порожнього літака

– нормальна злітна

– максимальна злітна

  

68 000

112 000

126 000
Швидкість, км/год: 

– максимальна на висоті

– максимальна поблизу землі

– крейсерська

  

2300

1050

900
Практична стеля, м 13 300
Дальність польоту, км 6000
Максимальний бойовий радіус з навантаженням 12 000 кг, км 2410
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