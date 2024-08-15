В Росії під час польоту раптово загорівся та впав стратегічний бомбардувальник Ту-22м3 (відео)
Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22м3 розбився в Черемховському районі Іркутської області РФ. Попередня причина – технічна несправність. Екіпаж начебто катапультувався.
З бомбардувальників типу Ту-22М3 російські загарбники постійно запускають по Україні ракети Х-22.
Ту-22М3 активно беруть участь у війні проти України. Зокрема, з 14 квітня 2022 р. вони бомбили Маріуполь, використовуючи бомби ФАБ-3000, зазначає портал Мілітарний. Вночі на 9 травня 2022 р. зафіксоване застосування до шести ракет Х-22 по містах Донецької області. Надалі Ту-22М3 неодноразово завдавали ударів ракетами Х-22/Х-32, у тому числі по житлових будинках та об’єктах інфраструктури, що зумовило численні жертви серед цивільного населення.
5 грудня 2022 р. внаслідок атаки українського БПЛА на аеродромі Дягілєво був пошкоджений один Ту-22М3. 19 серпня 2023 р. внаслідок атаки українського БПЛА на аеродром Сольці (Новгородська обл.), який використовується для тимчасового базування Ту-22М3, один літак цього типу повністю згорів. 21 серпня 2023 р. атаки БПЛА зазнав аеродром Шайковка. За непідтвердженими даними, один літак пошкоджений (знищений?).
Зараз Ту-22М3 є єдиним у світі середнім стратегічним бомбардувальником (за винятком китайського Н-6, який, однак, суттєво поступається Ту-22М3).
|Характеристики
|Ту-22М3
|Розмах крила за мінімальної/максимальноі стрілоподібності, м
|34,28/23,8
|Довжина літака, м
|42,46
|Висота літака, м
|11,05
|Площа крила за мінімальної/максимальноі стрілоподібності, кв. м
|183,57/175,8
|Двигуни, кількість х тип
|2хНК-25
|Тяга двигуна, кгс:
– максимальна
– на форсажі
|
14 500
25 000
|Маса, кг:
– порожнього літака
– нормальна злітна
– максимальна злітна
|
68 000
112 000
126 000
|Швидкість, км/год:
– максимальна на висоті
– максимальна поблизу землі
– крейсерська
|
2300
1050
900
|Практична стеля, м
|13 300
|Дальність польоту, км
|6000
|Максимальний бойовий радіус з навантаженням 12 000 кг, км
|2410