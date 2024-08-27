В Україні боротися з тіньовим ринком праці хочуть за принципом «воюй або працюй»

Денис Шмигаль розповів, де уряд пропонує брати додаткові гроші для воєнного сектору.

За словами очільника уряду, вказана сума потрібна, аби платити зарплату військовим, закуповувати відповідне обладнання, а такоє фінансувати українську оборонну промисловість. Для збору суми уряд запропонував чотири основні джерела:

збільшення внутрішніх запозичень;

збільшення ставки податку на прибуток для банків;

розширення бази для військового збору;

запровадження принцип «воюй або працюй», який має вивести ринок праці з тіні.

«Принцип «воюй або працюй» не новий. Його озвучив Президент України. У державі, яка бореться за своє виживання, не може бути людей, які стоять осторонь. Вони мають або воювати, або робити все, щоби забезпечити тих, хто воює. Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць, для підвищення середніх заробітних плат у галузях, для наповнення нашого бюджету», – заявив Шмигаль.

У травні повідомлялося, що Міністерство фінансів працює над проєктом закону, який врегулює питання недостатності фінансової потужності бюджету. Як сподіваються в урядових колах збільшення ставок ПДВ на 2-3% та зростання майже у п’ять разів військового збору, допоможе отримати додаткові фінансові ресурси для воєнних потреб. // Дзеркало тижня