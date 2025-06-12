В Україні із добровольців створять групи для протиповітряного захисту від дронів

Групи протиповітряного захисту формуватимуться за територіальним принципом.

Кабінет Міністрів України затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо створення груп протиповітряного захисту (ГПЗ), які формуватимуться з-поміж учасників добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Як повідомили у Міноборони, основним завданням таких груп буде протидія повітряним загрозам, зокрема ударним безпілотним літальним апаратам (БПЛА) ворога.

Групи протиповітряного захисту формуватимуться за територіальним принципом. Вони підпорядковуватимуться командирам Сил територіальної оборони Збройних сил України, а з питань виконання завдань ППО – Командуванню Повітряних сил ЗСУ.

До складу ГПЗ залучатимуться добровольці, які не підлягають мобілізації та пройшли відповідну підготовку. Вони зможуть використовувати ударні безпілотні літальні апарати, пілотовані повітряні судна, особисту стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби, а також системи штучного інтелекту.

Документом також передбачено можливість використання приватних пілотованих літальних апаратів у системі ППО. Врегулювали правовий механізм їх залучення: процедури тимчасової реєстрації спростили, а строки скоротили до 10 днів (раніше така реєстрація займала від 2 до 6 місяців для суден державної авіації).

Як зазначив міністр оборони України Рустем Умєров, дотепер були відсутні правові підстави для залучення приватних літаків до виконання завдань протиповітряної оборони, попри те, що свідомі громадяни давно пропонують свою техніку та свою участь у відбитті повітряних нападів противника.

“Цей крок дозволить посилити можливості протиповітряної оборони в умовах зростаючого застосування ворогом ударних БПЛА”, – сказав глава Міноборони.

Проєкт фінансуватиметься в межах бюджетних асигнувань Міністерства оборони, а також за рахунок місцевих бюджетів, внесків громадян через платформу UNITED24 та інших джерел, не заборонених законодавством.

Учасники груп протиповітряного захисту матимуть соціальні гарантії, передбачені для військовослужбовців, включно з грошовим забезпеченням, пільгами та страховими виплатами.

Реалізація проєкту дозволить суттєво посилити територіальну протиповітряну оборону, підвищити бойову готовність і гнучкість реагування на загрози з повітря.

Проєкт розроблено Міністерством оборони у взаємодії з Міністерством цифрової трансформації на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача. Його ключова мета – створити ефективний механізм виявлення, супроводу та нейтралізації повітряних загроз, а також залучити підготовлених і вмотивованих громадян до виконання завдань протиповітряної оборони в умовах зростаючої активності ворога. // LB.ua