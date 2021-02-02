Від початку року на Донбасі вбито чотирьох українських бійців. А у «зекоманди» нема підстав говорити про зрив перемир’я

Те, що від початку року на Донбасі загинуло четверо українських військовослужбовців не дає підстав говорити про зрив перемир’я на Донбасі.

Про це заявив радник з інформаційної політики української делегації у тристоронній контактній групі Олексій Арестович, повідомляє видання Радіо Свобода.

За його словами можна говорити тільки про порушення режиму припинення вогню, а не про його зрив.

“Бувають дні, коли не стріляють взагалі жодного разу. Бувають дні, коли стріляють, ранять і вбивають наших бійців. Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні”, – наголосив Арестович.

Він зазначив, що в такому разі можна було констатувати, що всі міжнародні механізми не мають змоги вплинути на дотримання режиму “тиші”.

“Ось тоді лідери нормандської четвірки констатують, що режим зірвано. А зараз ми можемо говорити про порушення режиму в більшій чи меншій мірі”, – зауважив радник української делегації у ТКГ.

Нагадаємо, 2 лютого, російський снайпер на Донбасі вбив військового ЗСУ.

Крім того, 29 січня внаслідок обстрілів в районі проведення операції Об’єднаних сил двоє українських військових отримали поранення.

Раніше Україна в ОБСЄ заявила, що протягом 2020 року окупанти вбили на Донбасі 50 бійців ЗСУ, поранено ще 339.

Нагадаємо, 25 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил російські найманці поранили українського військовослужбовця.

Як повідомлялось, 11 січня у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий.

Крім того, 9 січня у зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі помер військовий Остапович Іван Федорович.