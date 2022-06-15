В Україні ліквідували російського пропагандиста Постнова

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Полковник Сергій Постнов знімав пропагандистський контент в Україні від початку повномасштабного вторгнення російських військ.

Українські бійці ліквідували російського військового пропагандиста Сергія Постнова.

В Україні ліквідували російського військового пропагандиста Постнова / фото vesiskitim.ru

В Україні ліквідували російського військового пропагандиста Постнова / фото vesiskitim.ru

Про це своєму Telegram повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«В Україні ліквідували військового пропагандиста Сергія Постнова», — написав він.

За інформацією Братчука, полковник Постнов знімав пропагандистський контент в Україні від початку повномасштабного вторгнення. У складі угруповання «V» він проривався до Гостомеля, потім брав участь у захопленні низки міст та населених пунктів Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше українські воїни ліквідували екс-слідчого РФ з особливо важливих справ Сергія Краснікова. Окупант сумував на пенсії, тому поїхав воювати в Україну як найманець. // УНІАН

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