В Україні ліквідували російського пропагандиста Постнова

Полковник Сергій Постнов знімав пропагандистський контент в Україні від початку повномасштабного вторгнення російських військ.

Українські бійці ліквідували російського військового пропагандиста Сергія Постнова.

Про це своєму Telegram повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«В Україні ліквідували військового пропагандиста Сергія Постнова», — написав він.

За інформацією Братчука, полковник Постнов знімав пропагандистський контент в Україні від початку повномасштабного вторгнення. У складі угруповання «V» він проривався до Гостомеля, потім брав участь у захопленні низки міст та населених пунктів Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше українські воїни ліквідували екс-слідчого РФ з особливо важливих справ Сергія Краснікова. Окупант сумував на пенсії, тому поїхав воювати в Україну як найманець. // УНІАН