Україна отримає ще три дивізіони польських САУ

Україна домовилася з Польщею про постачання ще трьох дивізіонів самохідних артилерійських установок Krab.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dziennik.pl .

Так, сторони домовилися про постачання близько 60 самохідних гаубиць. Вартість контракту оцінюється в 700 млн доларів.

Очікується, що артилерія надійде в Україну протягом найближчих місяців.

Польські артилерійські установки, які замовила Україна, будуть виготовлятися на заводі Huta Stalowa Wola, який є частиною оборонного концерну Польщі. Поставки відбуватимуться поступово, оскільки виробнича потужність заводу становить 20-30 одиниць на рік.

Це перше експортне замовлення цих артилерійських установок.