В Україні ліквідували російського спецназівця, який грабував українців, знімаючи це на відео

Ідентифіковано не тільки окупанта, а й його товариша, який мародерив разом з ним.

Українські воїни ліквідували російського спецназівця Владислава Дятлова (ймовірно Дьячкова), який мародерив в оселях українців та знімав свої злочини на телефон.

Як повідомляє засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, Дятлова ліквідували 25 вересня на Херсонщині. Пізніше в мережі з’явилося відео з його телефону, де він хвалиться мародерствами в оселях українців.

В одному з відео два спецназівці полку оперативного призначення росгвардії з Чечні – Дятлов (псевдонім “Владислав Вєтєр”) та його товариш по службі Зухраб (ймовірно Зухраб Магомедов), розпивають алкоголь, розповідають, як шукали золото в квартирі, і обіцяють влаштувати геноцид українцям.

Цілком ймовірно, що прізвище “Дятлов” – псевдонім. Можливо, його справжнє прізвище – Дьячков. // УНІАН