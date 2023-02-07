В Україні на 90 днів продовжено воєнний стан

Також продовжено термін проведення загальної мобілізації.

Верховна Рада проголосувала за Закон про затвердження Указу президента “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” на 90 днів, із 19 лютого.

За закон проголосували 348 нардепів, пише LB.ua.

Законом продовжується строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.

“Реалізація відповідного Закону України «Про затвердження Указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України”, – зазначено у пояснювальній записці.

Також 344 народних депутатів проголосували за Закон про затвердження Указу президента “Про продовження строку проведення загальної мобілізації”,

Законом строк проведення загальної мобілізації продовжується з 19 лютого 2023 року на 90 діб.