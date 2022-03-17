Новини з табору російських окупантів: командири тікають, солдати без їжі, зброї, грошей і меддопомоги (аудіо)

Вкотре отримуємо підтвердження, що російських загарбників відправляють на смерть.

На чергових плівках, перехоплених СБУ, російський солдат зі страхом говорить батькам: «…нас вообще кидануло наше руководство, оно отступило… у нас только вода есть… мы воды набрали…».

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Розповідає про страшні бої, потрапляння в кільце, про відсутність медичної допомоги для поранених: «…можешь даже не подходить! Ты ходишь, так что иди бери автомат и снова иди в бой».

Окупанти в Україні втрачають віру в командирів, у свою армію та в керівництво РФ. Розуміють, що вони нікому не потрібні й кинуті напризволяще.

Ми ж – захищаємо свою землю і рухаємося до перемоги!

Слава Україні!

СБУ