В Україну повернули тіла ще 77 загиблих бійців

Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами реалізації якого в Україну повернено загиблих військовослужбовців: на підконтрольну уряду України територію сьогодні повернено тіла (останки) 77 Оборонців України.

Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час. Полеглих Оборонців України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України.

Окрема вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

ЗС України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими