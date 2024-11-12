В ЗСУ розповіли про вчорашній провальний наступ рашистів на Курщині

Знищено багато техніки, а залишки недобитих окупантів розбіглися по посадках.

Вчора був “чорний” день для російських окупантів, які пішли в атаку в Курській області, повідомила пресофіцерка 47-ої окремої механізованої бригади Анастасія Блищик в ефірі телемарафону.

“Вчора був “чорний” день для російських окупантів, які намагалися штурмувати в 5-6 накатів. Вони намагалися залітати на техніці з десантом, проте 10 одиниць бронетехніки знищено воїнами 47-ої ОМБ – три БТРи підірвалися на мінах, а іншу техніку знищили за допомогою FPV-дронів та ПТРК “Стугна”, – наголосила вона.

При цьому іншу бронетехніку знищили суміжні бригади ЗСУ. Пресофіцер зазначила, що частину окупантів знищено, а ті, кому пощастило вижити – розбіглися і заховалися в посадках. За її словами, їх шукають українські БПЛА і будуть ліквідовувати.

“Вчора відбувся провальний штурм російських окупантів”, – наголосила Блищик. // УНІАН