«Велична» втеча путіна з Сирії ― росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма

Стрімкий процес повалення режиму Башара Асада в Сирії позначився ганебною втечею російського контингенту з території арабської республіки.

У столиці Сирії Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.

Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування москві як плату за свою безпеку.

8 грудня 2024 року з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат “адмірал григорович” чорноморського флоту рф та вантажне судно “інженєр трубін” північного флоту рф.

Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами із авіабази у Хмемімі.

Після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя ― ймовірна втрата росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку кремля на Близькому Сході.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України