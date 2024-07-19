Велика Британія надасть Україні кредит на два мільярди для закупки зброї

Кредит надали на 15 років, а витрату коштів контролюватиме спеціальна комісія.

Україна та Велика Британія підписали кредитну угоду на 2 мільярди фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб України. Згідно з нею британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною, повідомив офіс президента України.

Міністри оборони України Рустем Умєров та Великої Британії Джон Гілі підписали рамкову угоду, що має забезпечити фінансову підтримку для закупівлі сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони за стандартами НАТО.

Згідно з заявою української сторони угода дозволить забезпечити Україну системами протиповітряної оборони і засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка.

Кредит надається на 15 років з можливістю продовження та вигідною відсотковою ставкою, а також збільшення суми. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюватиме спільна комісією з представників обох урядів.

Як заявив Рустем Умєров, угода знизить навантаження на Державний бюджет та дозволить отримати необхідне озброєння в короткостроковій перспективі.

Зазначимо, що Володимир Зеленський взяв участь в засіданні уряду Великої Британії, під час якого заявив, що будь-яку спробу Росії розширити війну можна зупинити, якщо будуть зняті обмеження на використання західної зброї проти російських військових.

Водночас вранці міністр оборони країни Джон Гілі зазначив, що Велика Британія не допомагатиме Україні вражати цілі в Росії, але Україна може сама вирішувати, як їй краще захищатись. // Дзеркало тижня