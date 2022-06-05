Ранковий удар по Києву: окупанти «денацифікували» вагоноремонтні цехи (фото)

Російські окупанти сьогодні завдали ракетних ударів по території Дарницького вагоноремонтного заводу (ДВРЗ) у Києві. В результаті удару було пошкоджено цехи, а одна людина отримала поранення.

Як виглядає обстріляний окупантами ДВРЗ — у фоторепортажі РБК-Україна.

Ранковий обстріл Києва Сьогодні близько 6-ї години ранку кияни прокинулися від потужних вибухів на лівому березі столиці. Як з’ясувалося, вибухи пролунали через ракетні удари по об’єктам залізничної інфраструктури, а саме — по цехам ДВРЗ.

Росіяни збрехали про удар по ДВРЗ

Міністерство оборони Росії підтвердило, що крилатими ракетами було завдано удари по ДВРЗ. Причиною удару росіяни назвали нібито розміщення на території цехів заводу танків, які Україна отримала від країн Східної Європи.

Керівництво «Укрзалізниці» заперечило цю інформацію та організувало прес-тур для журналістів, щоб українці переконалися, що на території ДВРЗ не було жодної військової техніки. В цехах ДВРЗ, за словами кореспондента РБК-Україна, не було ні військової техніки, ні можливих залишків «танків», натомість там були вагони-зерновози, ремонтом яких займалися на заводі.

На фотографіях також можна побачити, що цехи ДВРЗ зазнали значних руйнувань. Також на території заводу залишилася вирва від «прильоту» одної з ракет.