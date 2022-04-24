Російські окупанти намагаються спровокувати продовольчу кризу на півдні України, вивозячи до Криму вкрадене у фермерів зерно
Так само чинили в Україні більшовики
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.
«Зокрема, окупанти пограбували Новоолексіївський елеватор і вивезли зерно до Криму. Підтвердженням цьому можуть слугувати повідомлення жителів Севастополя щодо того, що кілька днів тому запрацював морський термінал з перевалки зерна, запасів якого в Криму просто не існує», — пише пресслужба.
Також відомо, що окупанти дозволяють фермерам в Херсонській області сіяти виключно зерно й соняшники, за умови, якщо останні погодяться віддати їм безкоштовно 70% майбутнього врожаю.
«Не хочеться проводити паралелі, але майже так само чинили в Україні більшовики», — додає пресслужба.