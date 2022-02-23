Верховная Рада поддержала введение в Украине чрезвычайного положения

Верховная Рада утвердила указ Президента Украины Владимира Зеленского о введении с 00 часов 00 минут 24 февраля 2022 года чрезвычайного положения на территории всей Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, сроком на 30 суток.

Как сообщает Укринформ, за соответствующий Закон «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины» (№ 7108) проголосовали 335 народных депутатов.

Выступая на заседании, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил: «Подрывная деятельность специальных служб РФ, поддерживаемая ею деятельность сепаратистских сил, уголовных и незаконных военных группировок на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, осуществление ими террористической деятельности приобрели характер вооруженного противостояния и угрожают распространением на другие регионы нашей страны. С целью нормализации обстановки в государстве, обеспечения защиты и охраны государственной границы, противодействия преступности, поддержания общественной безопасности и порядка, создания условий для надлежащего функционирования органов государственной власти, местного самоуправления и других институтов гражданского общества, предотвращения попыток захвата государственной власти и изменения конституционного строя Украины путем насилия… на заседании СНБО было принято соответствующее решение. Я очень прошу поддержать это решение».

Он отметил, что власть долгое время воздерживалась от такого шага, однако теперь ситуация усложнилась. Впрочем, Данилов добавил, что ситуация хоть непростая, но контролируемая.

«По данным всех разведок наших партнеров, нашей разведки, наших аналитиков, без внутренней дестабилизации… захват нашей страны невозможен. Вопрос внутренней дестабилизации для РФ – это вопрос № 1. Чтобы предотвратить это, и вводится чрезвычайное положение», — подытожил секретарь СНБО.

Согласно указу Президента Украины, на территориях Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева чрезвычайное положение вводится с 00 часов 00 минут 24 февраля сроком 30 суток.

Этот закон вступает в силу дня опубликования. Указ Президента вступит в силу одновременно со вступлением в силу соответствующего законодательного акта.

Чрезвычайное положение в Украине может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных местностях.

В случае необходимости соответствующий режим может быть продлен Президентом, но не более чем на 30 суток.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 февраля предложил ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины, кроме Донетчины и Луганщины, поскольку там действует отдельный правовой режим – Операция объединенных сил. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о введении чрезвычайного положения, одобренный Верховной Радой.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании двух самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Соглашения между этими квазиреспубликами и Россией предусматривают предоставление им военной помощи. Россия, таким образом, открыто признала свое военное присутствие на территории ОРДЛО.

Лидеры стран ЕС, США, Канады и большинства демократических стран мира осудили такие действия Кремля, являющиеся прямым нарушением международного права и собственных международных обязательств Российской Федерации.

Совет федерации 22 февраля единогласно разрешил Путину использовать российкую армию за границей.