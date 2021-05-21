Верховний Суд виправдав генерала Назарова

Генерал не винен у катастрофі літака Іл-76 в Луганському аеропорту.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду виправдав генерал-майора Віктора Назарова, якого раніше засудили до семи років в’язниці за халатність, яка призвела до загибелі 49 українських військових в катастрофі військового літака Іл-76 14 червня 2014 року.

Про це повідомив представник потерпілих адвокат Віталій Погосян.

«Вироків по Іловайську та Дебальцево — не буде. Назарова визнано невинуватим», — написав Погосян у фейсбуці.

Пресслужба Верховного Суду повідомила, що раніше постановлені судові рішення проти Назарова скасовано. Кримінальне провадження проти генерала закрито у зв’язку з відсутністю в діянні Назарова складу кримінального правопорушення.

«Рішення суду касаційної інстанції мотивовано тим, що на підставі встановлених судами фактичних обставин справи, їхній висновок про те, що Назаров В. М. мав можливість запобігти терористичному акту, в результаті якого був збитий літак ІЛ-76-МД та загинуло 49 військовослужбовців Збройних Сил України, є неправильним», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні 2017 року Павлоградський суд Дніпропетровської області визнав Назарова винним у службовій недбалості, що призвела до трагедії і призначив 7 років тюремного покарання. Водночас суд задовольнив 39 позовів до Міністерства оборони по 500 тис. грн кожен, тобто на 19,5 млн грн.

Назарова судили за катастрофу військового літака Іл-76, яка сталася 14 червня 2014 року в аеропорту Луганська. Тоді загинули 49 людей. Військова прокуратура 18 листопада 2014 року повідомила Назарову про підозру у зв’язку з катастрофою. Прокуратура стверджує, що генерал, який був одним з керівників АТО у той час, не взяв до уваги інформацію СБУ про загрозу збиття літака і дозволив проведення спецоперації з доставки роти військових у Луганський аеропорт.

Назаров звинувачення на свою адресу відкидав. Зокрема, він зазначив, що під час досудового слідства було допущено «маніпулювання інформацією», а в показаннях свідків у суді були «припущення» і «інформація, інтерпретована на свій розсуд».

11 грудня Апеляційний суд Дніпропетровської області підтвердив вирок генералу Назарову. Генерал назвав рішення «дурнуватим» і сказав, що готуватиме скаргу до Верховного суду. // LB.ua