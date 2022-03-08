Від початку війни загинули 12 рятувальників, 24 – отримали травми

Ворог захопив дві дві пожежно-рятувальні частини, знищив 55 одиниць техніки і 39 будівель ДСНС.

Від початку війни Росії проти України згинули 12 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, травмовано 24 рятувальників.

Про це повідомили у ДСНС вранці вівторка, 8 березня.

Унаслідок обстрілів російськими військами підрозділів ДСНС знищено 55 одиниць техніки ДСНС, 2 одиниці – захоплено, 15 – пошкоджено (Волинська, Донецька, Запорізька, Харківська, Херсонська області та м. Київ).

Окрім того, окупантами знищено 39 будівель, пошкоджено – 24 будівлі (Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська області, м. Київ та САЗ м. Ніжин); захоплено дві пожежно-рятувальні частини.

На захопленій території функціонує 121 пожежно-рятувальний підрозділ. // LB.ua