Відмова у направленні на ВЛК: куди звертатися військовому

Бувають випадки, що військовослужбовцям у частині відмовляють у направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Командування Медичних Сил ЗСУ на власній Facebook-сторінці розповіло, що треба робити у такому випадку.

У разі, якщо військова частина та інші уповноважені особи відмовляють військовому в направленні на ВЛК, необхідно зателефонувати та пояснити проблему:

на гарячу лінію Командування медичних сил ЗС України за номером 044 522 83 58;

та/або Міністерства оборони України – 0 800 500 442.

У Командуванні Медичних Сил ЗСУ додали, що якщо це не спрацювало, то потрібно подати заяву до суду з вимогою зобов’язати командира військової частини надати направлення на ВЛК.

«Наразі існує практика позитивних рішень у таких питаннях», — йдеться у повідомленні.

Міністерство охорони здоров’я спільно з правоохоронними органами перевірятиме видані після початку повномасштабного вторгнення висновки ВЛК. Нагадаємо, що таке ВЛК і МСЕК та які рішення вони ухвалюють.