Відправляла інформацію про розташування ЗСУ на окуповану територію: підозрюється жінка

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 58-річній жінці за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що мешканка Харківського району несанкціоновано поширювала інформацію щодо руху, переміщення та розміщення військової техніки та блокпостів Збройних Сил України чоловіку, який перебуває на тимчасово окупованій військами країни-агресора РФ території та співпрацює з окупаційним режимом.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Управління СБУ у Харківській області.

Харківська обласна прокуратура