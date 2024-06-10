«Військова поліція пропонує співпрацю»: кіберполіція та Центр протидії дезінформації попереджають про ворожу ІПсО

Останніми днями мережею поширюється інформація, що нібито «військова поліція» пропонує українським громадянам винагороду за співпрацю у виявленні ухилянтів. Ці повідомлення надходять від імені нібито Національної поліції України.

Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Національна поліція України жодних подібних оповіщень не робила. Також нагадуємо, що в Україні не існує «військової поліції».

Такі повідомлення є елементом російської інформаційно-психологічної операції (ІПсО) і спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні та створення напруженості серед громадян.

Закликаємо не телефонувати за номерами, вказаними в цих повідомленнях, і не переходити за посиланнями від невідомих джерел. При цьому, для надання ваги своїм ІПСО ворог може використовувати реальні номери телефонів органів державної влади.

Тому, кіберполіція нагадує про важливість перевірки достовірності фактів, інформації та тверджень, які поширюються різними каналами комунікації. Також рекомендуємо отримувати інформацію з офіційних джерел