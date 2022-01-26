Викрито нові факти постачання зброї РФ до ОРДЛО: серед виявленого – заборонені міни від яких гинуть місцеві жителі

СБУ продовжує системну роботу щодо викриття і документування злочинів гібридної агресії РФ проти України. В ході слідчо-оперативних дій, встановлено нові факти постачання бойовикам ОРДЛО зброї та боєприпасів з території РФ.

Серед вилучених військових засобів ураження російського виробництва – реактивні вогнемети «Шмель», вибуховий комплекс «Охота» та протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією 1997 року.

За даними слідства, у лютому минулого року, через застосування бойовиками забороненої зброї, загинув мешканець селища Хутір Вільний Сєвєродонецького району Луганської області. Він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 на території власного подвір’я.

Крім того, задокументовано факти використання бойовиками проти українських військ на сході України, сучасного російського озброєння. Серед ідентифікованих зразків – ручний багаторазовий мультикаліберний багатофункціональний гранатомет РПГ-32 «Баркас».

На Луганщині, співробітники СБУ виявили елементи реактивної гранати «Занос», виробництва РФ. Ці засоби ураження, бойовики застосовували в ході обстрілів українських позицій в районі міста Попасна.

Вилучені зразки російського озброєння долучено до матеріалів кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування для встановлення і документування нових фактів протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо передачі зібраних доказів незаконної діяльності до міжнародних судових інстанцій для притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів проти України.

Заходи з викриття правопорушень проводять слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва прокуратури.

СБУ