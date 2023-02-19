Командир загону росцгвардії підозрюється у знущанні з цивільних на Херсонщині

Російський військовослужбовець Алєксей Ощепков підозрюється у жорсткому поводженні із цивільним населенням.

Про це йдеться у тексті підозри.

Ощепков — командир 15-го окремого загону спецпризначення «Вятич» федераральної служби військ нацгвардії РФ.

Під час окупації сіл Іванівської територіальної Генічеського району Херсонській області Ощепков, за версією слідства, віддавав накази щодо незаконного затримання і застосування насильства і катування до цивільних мешканців.

На початку травня 2022-го рогвардійці за наказом Ощепков обшукали будинок голови Іванівської селищної ради і затимали сина господаря. Чоловікові накинули поліетиленовий пакет на голову, стяжками закріпили руки за спиною і завдали не менше пʼяти ударів по ниркам ногами. Окупанти відвезли потерпілого до захопленого приміщення відділу поліції №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області. Там чоловіка били кулаками по тілу і допитували. За пару годин за наказом Ощепкова цивільного відпустили.

Крім того, 22 червня 2022 року росіяни намагались схилити до співпраці старосту Українського старостівського округу. Для цього вони спершу затримали його 19-річного сина, у пошуках якого староста вимушено прибув у відділок поліції. Тоді окупанти звільнили юнака і увʼязнили старосту. Чоловік утримували не менше двох годин, фізично і психологічно тиснучи, вдарили прикладом автомата в лопатку і один раз ногою по тулубу. Потім до тіла приєднали оголені проводи і катували електрострумом. // Судовий репортер