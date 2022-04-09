Эксперт в области космонавтики Юрий Харламов обнаружил, что на новом российском беспилотнике «Орлан-10», который сбили в Украине, установлен двигатель, купленный на AliExpress (используется для радиоуправляемых моделей).

Ранее россия поккупала двигатели двойного назначения в Японии. Например, в БПЛА Орлан-10 сбитом недавно на Луганщине был установлен японский двигатель SAITO, стартёр-генератор PTN78020 от американской Texas Instruments Incorporated, равно как и датчики давления от Freescale Semiconductor, и компас HMC6352 от Honeywell, передатчик RF3110 от немецкой Municom, равно как и ресивер DP1205-C915 также от немецкой AnyLink.

Но в связи с все усиливающимися санкциями цивилизованных стран против, в россии вынуждены переходить на китайский ширпотреб.