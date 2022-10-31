Віталій Кличко: Після ранкової атаки агресора 350 тисяч квартир киян залишилися без світла. 80 відсотків міста – без водопостачання

«Усі ракети, які летіли в столицю, були збиті нашими ППО. За що їм велика подяка. Втім, були потрапляння по об’єктах у Київській області. Об’єкти, які зазнали пошкоджень, – частина єдиної енергетичної системи. Тому наразі 350 тисяч квартир столиці залишилися без світла. 80 відсотків міста – без водопостачання. Фахівці працюють, вивчають ступінь пошкоджень і роблять все, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію», – наголосив Віталій Кличко.

Також він звернувся до водіїв із закликом бути більш уважними та обережними на дорогах столиці. Бо через знеструмлення не працюють багато світлофорів у місті.

У роботі наземного громадського транспорту наразі змін немає. Працює і столичний метрополітен.