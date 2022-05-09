Внаслідок російського обстрілу в Одесі загорівся торговий центр

Внаслідок ворожого ракетного удару в Одесі спалахнула пожежа в одному з торговельно-розважальних центрів.

Про це «Громадському» повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.

В Одесі внаслідок російського ракетного удару спалахнула пожежа в одному з торговельно-розважальних центрів.

Раніше в оперативному командуванні “Південь” журналістам повідомляли, що по місту йде ракетна атака та заклилкали людей не залишати укриття.

Місцеві ЗМІ писали про вибухи в Одесі.