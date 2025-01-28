Через російський ракетний удар по Миколаєву загинули дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«На жаль, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки. Працівниці підприємства. Росія – країна терористів», – написав він у телеграмі.

Ввечері 28 січня у місті було чути звуки вибуху. Місцева влада повідомила про влучання по приватному підприємству.

У ДСНС о 23:30 повідомили, що ракетний удар припав на одне з підприємств харчової промисловості.

“Загинули дві працівниці, віком 54 та 56 років. Тіла загиблих з-під завалів деблокували рятувальники. Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства” – зазначили в ДСНС.