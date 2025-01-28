Внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки
Через російський ракетний удар по Миколаєву загинули дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«На жаль, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки. Працівниці підприємства. Росія – країна терористів», – написав він у телеграмі.
Ввечері 28 січня у місті було чути звуки вибуху. Місцева влада повідомила про влучання по приватному підприємству.
У ДСНС о 23:30 повідомили, що ракетний удар припав на одне з підприємств харчової промисловості.
“Загинули дві працівниці, віком 54 та 56 років. Тіла загиблих з-під завалів деблокували рятувальники. Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства” – зазначили в ДСНС.Tweet