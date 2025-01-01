Внаслідок російської атаки на Київ загинув нейробіолог Ігор Зима з сім’єю

У першу атаку дронів на Київ у 2025 році загинув доктор наук Ігор Зима всією родиною: спільно з дружиною і котиком.

Раніше український журналіст та перший секретар у посольстві України в Кенії Олексій Бобровников повідомляв, що Зима не виходить на зв’язок.

Джерело: Дар’я Душечкіна/Facebook.

01/01/25 в першу атаку дронів на Київ 2025 загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима загинув всією родиною: разом з дружиною і котиком. Просто в себе вдома. В ліжку, — написала бізнес-консультантка Дар’я Душечкіна. Подружжя Дар’ї та Олексія товаришувало з родиною нейробіолога.

Вранці 1 січня російські окупаційні війська атакували українську столицю безпілотниками. Є наслідки. Тривогу у Києві через загрозу БпЛА оголосили близько 7:00. Вже невдовзі у столиці почали лунати вибухи, а у телеграм-канал з’явились повідомлення про пожежу.

За останніми даними, у столиці двоє загиблих, постраждали семеро осіб.

*Ігор Зима викладав у Навчально-науковому центрі “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доктор біологічних наук, керівник команди сервісу Інтегративна ЕЕГ.

Науковий стаж становить понад 40 років. Серед наукових інтересів — дослідження механізмів когнітивної діяльності мозку людини, емоцій, уваги та систем прийняття рішення, електрофізіологія нейромереж, нейропсихологія тощо. // Букви