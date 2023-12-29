Внаслідок сьогоднішньої російської ракетної атаки загинули 26 мирних жителів, ще 133 отримали поранення

Під завалами в деяких містах все ще перебувають люди.

На своєму Tg-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав кількість жертв та постраждалих в кожному з міста та областей, де були прильоти (інформація постійно оновлюється).

Скільки жертв та поранених у містах:

Київ – шестеро загиблих, 28 поранених (інформація від ДСНС);

Львів – один загиблий, 24 поранених;

Дніпропетровська область та Дніпро – шестеро загиблих, 28 поранених;

Одеса – троє загиблих, 24 поранених;

Харківська область та Харків – троє загиблих, 13 поранених;

Запоріжжя – семеро загиблих, 14 поранених (станом на 15:40).

Сумщина – троє травмованих.

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