Внаслідок сьогоднішньої російської ракетної атаки загинули 26 мирних жителів, ще 133 отримали поранення

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Під завалами в деяких містах все ще перебувають люди.

На своєму Tg-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав кількість жертв та постраждалих в кожному з міста та областей, де були прильоти (інформація постійно оновлюється).

Скільки жертв та поранених у містах:

  • Київ – шестеро загиблих, 28 поранених (інформація від ДСНС);
  • Львів – один загиблий, 24 поранених;
  • Дніпропетровська область та Дніпро – шестеро загиблих, 28 поранених;
  • Одеса – троє загиблих, 24 поранених;
  • Харківська область та Харків – троє загиблих, 13 поранених;
  • Запоріжжя – семеро загиблих, 14 поранених (станом на 15:40).
  • Сумщина – троє травмованих.

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