Внаслідок сьогоднішньої російської ракетної атаки загинули 26 мирних жителів, ще 133 отримали поранення
Під завалами в деяких містах все ще перебувають люди.
На своєму Tg-каналі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав кількість жертв та постраждалих в кожному з міста та областей, де були прильоти (інформація постійно оновлюється).
Скільки жертв та поранених у містах:
- Київ – шестеро загиблих, 28 поранених (інформація від ДСНС);
- Львів – один загиблий, 24 поранених;
- Дніпропетровська область та Дніпро – шестеро загиблих, 28 поранених;
- Одеса – троє загиблих, 24 поранених;
- Харківська область та Харків – троє загиблих, 13 поранених;
- Запоріжжя – семеро загиблих, 14 поранених (станом на 15:40).
- Сумщина – троє травмованих.