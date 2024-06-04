Внаслідок вибуху протипіхотної міни “Пелюстка” постраждала жінка в Харківській області

Вчора в результаті вибуху протипіхотної міни “Пелюстка” на березі річки у с. Кам’янка Ізюмського району постраждала жінка 1958 р.н. За попередніми даними, жінка наступила на протипіхотну міну та підірвалась. Жінку було госпіталізовано до лікарні.Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Пам’ятати про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами “101”, “102” або “112”.