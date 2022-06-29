Ракетний удар по багатоповерхівці в Миколаєві: мер розповів подробиці (фото)

Віталій Кім зазначив, що вже відомо про трьох загиблих та п’ять важко поранених.

Російські окупанти вранці 29 червня всього випустили по Миколаєву вісім ракет, які потрапили в різні частини міста. З-під завалів зруйнованої п’ятиповерхівки дістали одну живу людину.

Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі телемарафону.

«Всього було вісім ракетних ударів. Ракети потрапили в різні місця міста, в тому числі на територію приватного сектора. Одна ракета влучила в п’ятиповерховий житловий будинок. Наразі триває рятувальна інформація. На місці працюють рятувальники. Одну людину дістали з-під завалів живою, медики надають необхідну допомогу. За попередніми даними, серйозних травм не зафіксували», — розповів мер Миколаєва.

При цьому він вказав, що в постраждалому будинку повністю зруйнований один під’їзд і частково другий. За його словами, невідомо, скільки людей могло перебувати в будинку на момент удару, тому що ніхто не веде облік людей, які залишилися в місті.

«Я з першого дня повномасштабної війни прошу покинути місто. За нашими підрахунками, з міста вже виїхала більш ніж половина жителів. Сподіваємося, що на момент удару в будинку було мінімальне число людей, що вони заздалегідь евакуювалися. Рятувальна операція буде проводитися до кінця розборів завалів», — нагадав Сенкевич.

Крім того, він зазначив, що росіяни били по місту якоюсь модифікацією ракети Х-55-керована ракета, яка була націлена на місто.

У свою чергу глава Миколаївської ОВВА Віталій Кім відмітив, що станом на 8:20 відомо про п’ять постраждалих і трьох загиблих в результаті ракетного удару. // УНІАН