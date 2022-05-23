Двом поліцейським заочно повідомлено про підозру у державній зраді — перейшли на бік ворога

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом працівникам поліції заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це йдеться в повідомленні Відділу інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року 51-річний старший інспектор сектору ювенальної превенції відділу превенції Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області та 46-річний начальник сектору моніторингу відділу поліції №4 Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області зрадили присязі працівника правоохоронного органу України та почали працювати на окупаційну владу рф.

Підозрювані добровільно зайняли посади у незаконно створеному на тимчасово захопленій території Донецької області «Мангушському РВВС МВС ДНР».

Дії фігурантів спрямовані на завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності та обороноздатності України.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань (з дислокацією у м. Маріуполь), розташованого у м. Краматорську.

УК