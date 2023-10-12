Вночі на Сумщині тероборона виявила диверсійну групу росіян, – Наєв

Диверсанти рухались у напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури. По ним відпрацювали артилерія та міномети.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що сьогодні опівночі в ході виконання завдань на спостережному посту бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, виявили диверсійну розвідувальну групу противника з 8 чоловік.

За його інформацією, диверсанти намагались перетнути державний кордон України та мали за мету рухатись далі в напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури.

По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами. Понісши бойові втрати, диверсійна група відійшла.

Втрати серед українських військовослужбовців відсутні.

Нагадаємо, минулого тижня Сергій Наєв повідомив, що ЗСУ посилюють захист кордонів з Білоруссю, де почалась чергова перевірка готовності військ. // LB.ua