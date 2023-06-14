Росія закрила Україні доступ до інформації про рівень радіації на окупованій Запорізькій АЕС

Російські окупанти зупинили автоматичну передачу Україні даних про рівень радіації на Запорізькій АЕС з датчиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в.о. голови Державної інспекції з ядерного регулювання Олега Корікова

“Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного моніторингу, розташованих на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки”, – розповів Коріков.

За його словами, тепер фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії, які знаходяться на території станції, змушені фотографувати чи записувати інформацію з датчиків та передавати дані до штаб-квартири МАГАТЕ.

Він зазначив, що пізніше у штаб-квартирі ці дані вводять у відповідну систему, до якої мають доступ усі країни-члени МАГАТЕ, зокрема Україна.

Коріков наголосив, що окупанти такими діями продовжують руйнувати принципи безпеки на станції. Виправити ситуацію можна лише у разі демілітаризації та деокупації ЗАЕС.

Окупація Запорізької АЕС

Нагадаємо, російські війська змогли встановити свій контроль над Запорізькою АЕС у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Вони використовують станцію як живий щит – розміщують там свою техніку, проводять провокації.

Через обстріли росіян ЗАЕС вже кілька разів було відключено від зовнішнього живлення, яке необхідне для охолодження енергоблоків.

Після недавнього підриву Каховської ГЕС суттєво знизився рівень води у Каховському водосховищі, за допомогою якого також відбувається охолодження.