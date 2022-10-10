Вночі росіяни обстріляли центр Слов’янська, четверо людей загинули

Ще двох поранено, серед них – дитина.

Вночі окупанти обстріляли центр Слов’янська, четверо людей загинули та двоє поранено.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

“Вночі центральна частина міста знову зазнала обстрілів. Постраждали приватні будинки на вул. Ботанічній. В одному з них мешкала сім’я. Пряме влучення. Троє дорослих загинули. 12-річного хлопчика винесло вибуховою хвилею. Вижив. Поранений. Наразі перебуває у клінічній лікарні. Загальний результат обстрілу – четверо загиблих, двоє поранених”,- повідомив він. // УНІАН