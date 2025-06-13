ЦАХАЛ повідомив, що Іран випустив 150 ракет по Ізраїлю
Увечері 13 червня Іран завдав ракетних ударів у відповідь по Ізраїлю, в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що було здійснено 2 масованих обстріли.
Про це повідомляє The Times of Israel
За даними ЦАХАЛу, Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю.
Повідомляють про 9 місць влучань, близько 15 осіб отримали поранення.
Міністр оборони Ізраїлю Кац заявив, що Іран “перетнув червоні лінії після того, як насмілився обстріляти ракетами місця скупчення цивільного населення в Ізраїлі”.
Видання Axios з посиланням на ізраїльського чиновника повідомило, що США допомагають Ізраїлю в перехопленні іранських балістичних ракет. // УПTweet