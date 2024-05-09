Вночі у Краснодарському краї РФ запалала нафтобаза

Окупанти стверджують, що атака здійснена шістьма БпЛА.

Пропагандистські ЗМІ, зокрема ТАСС, повідомляють про атаку українських безпілотників на нафтобазу у селі Юрівка біля Анапи Краснодарського краю Росії.

У мережі публікують фото та відео, на яких видно, що після влучань на об’єкті розпочалася масштабна пожежа. Пишуть про пошкодження кількох резервуарів.

Окупанти заявляють, що загоряння сталося внаслідок “падіння БпЛА на територію”. Загалом в атаці нібито брали участь шість дронів, які “змогли подавити”. // LB.ua