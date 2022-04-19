Вночі українські військові відбили наступ ворога у Рубіжному та Попасній — Гайдай

Втрати ворога становлять десятки загиблих серед особового складу.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що вночі українські військові відбили наступ ворога у Рубіжному та Попасній.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Загострення вже почалось, важка ситуація, але наші захисники тримають лінію оборони. Повідбивали наступ у Рубіжному, у Попасній. У ворога втрати у десятки загиблих, наші хлопці збили безпілотник «Орлан-10″, важку техніку так само підбили. Тобто тримають позиції», — розповів Гайдай.

За його словами, вночі кількість атак, обстрілів та авіаударів суттєво збільшилась, але жодних успіхів ворог не мав.

15 квітня Гайдай інформував, що в Рубіжному тривають позиційні бої, місто зазнало серйозних руйнувань.

«Рубіжне. Важко впізнати. Ось так реально виглядає «русский мир»: горе, смерть і розруха, які несуть війська Збройних сил РФ – безжальні вбивці цивільного населення. Замість промислового міста — руїни. Орки знищили все», — казав голова ОВА.

Як писав УНІАН, російські окупанти розпочали нову фазу свого наступу на сході України.

«Це офіційна заява. Сьогодні зранку майже по всій лінії фронту Донецької, Луганської і Харківської областей окупанти мали спробу прорвати нашу оборону. На щастя, наші військові тримаються, тільки у двох містах вони [окупанти] пройшли. Це Кремінна і ще одне невеличке місто. Тривають бої, ми не здаємо своїх територій і спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку», — зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.

Про те, що російські загарбники зайшли в місто Кремінна на Луганщині, стало відомо ввечері 18 квітня.

Бої за місто Кремінна Луганської області тривали три доби із застосуванням Росією великої кількості бронетехніки для атаки на місто. // УНІАН