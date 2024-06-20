Вночі збито 5 російських ракет та 27 ударних БПЛА

У ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

– 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

– 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Воронезької області (рф);

– 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

– 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ (рф).

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури.

В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

– 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

– 1 керовану авіаційну ракету Х-59;

– 27 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Генеральний штаб ЗСУ