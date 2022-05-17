На Житомирщині поліцейські оголосили підозру ще одній колаборантці

Дізнавачі поліції спільно зі співробітниками УСБУ області за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури викрили у публічній підтримці агресії росії жительку Коростенського району.

Під час досудового розслідування встановлено, що 48-річна жителька с. Вороневого відверто підтримувала дії країни агресора та у присутності односельців заявляла, що такі дії рф є вимушеними заходами через «нацистський режим» в Україні. Жінка намагалася переконати людей у необхідності капітуляції та стверджувала, що правильним є відокремлення захоплених раніше ворогом територій. Вона заявляла, що саме ЗСУ здійснюють бомбардування окупованої Донеччини. Такі «виступи» жінка влаштовувала на вулиці села неодноразово. До того ж вона називала деяких жителів села нацистами та заявляла, що скоро населений пункт та всю Україну «звільнить» росія.

16 травня дізнавачі Коростенського райуправління поліції оголосили жінці про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Загалом з початку широкомасштабного російського вторгнення правоохоронці Житомирщини розпочали 42 кримінальних провадження за фактами колабораційної діяльності. За результатами досудового розслідування підрозділами дізнання ГУНП області 23 кримінальних провадження з обвинувальними актами були направлені до суду.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили у публічній підтримці агресії росії відносно України жителів Житомирського та Коростенського районів.

Відділ комунікації поліції Житомирської області