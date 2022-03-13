Ворог завдав ракетного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки поблизу Львова

Уночі 13 березня в околицях Львова пролунали вибухи. Повідомляють, що ППО відпрацювала по ракетах.

«На Львівщині, в області чули вибухи. З інформації від військових, відпрацювала ППО по ракетах. Зараз всі підрозділи працюють у повному воєнному режимі, вся додаткова інформація очікується від служб і керівника області», — повідомляє голова громадського руху ВАРТА Ігор Зінкевич.

За даними «24 каналу», приблизно о 05:50 мешканці Львова почули кілька вибухів. За різними даними, від 3 до 6. Зазначають, що це перші вибухи в місті за час війни.

Як повідомляє Львівська обласна військова адміністрація, окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон). За передніми даними, було випущено 8 ракет. Інформацію про потерпілих встановлюють.

У телеграм-каналі Генштабу ЗСУ оприлюднили фото з місця події.