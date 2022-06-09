Ворожа ракета влучила у багатоповерхівку у Новоград-Волинському

Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає.

Ворожа ракета вночі влучила у багатоповерхівку у Новоград-Волинському на Житомирщині.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

«Близько першої години ночі 9 червня російською ракетою була пошкоджена багатоповерхова будівля у Новоград-Волинському»,- повідомив він і закликав не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

За словами Бунечка, наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці. // УНІАН