Вночі дрони атакували район Ростова, де знаходяться штаб військ РФ, аеродроми та склади боєприпасів

Вночі був атакований Ростов-на-Дону, вибухи лунали у районі “Сельмаш”, де розташовані важливі російські військові об’єкти.

Як передає Укрінформ, у Телеграмі керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко повідомив: “Вночі був атакований Ростов. У районі “Сельмаш” були вибухи, там розташовані важливі військові об’єкти”.

За його словами, зокрема відомо про наявність двох військових аеродромів, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб. У цьому районі також помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400.