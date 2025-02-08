Вночі дрони атакували район Ростова, де знаходяться штаб військ РФ, аеродроми та склади боєприпасів

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Вночі був атакований Ростов-на-Дону, вибухи лунали у районі “Сельмаш”, де розташовані важливі російські військові об’єкти.

Як передає Укрінформ, у Телеграмі керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко повідомив: “Вночі був атакований Ростов. У районі “Сельмаш” були вибухи, там розташовані важливі військові об’єкти”.

За його словами, зокрема відомо про наявність двох військових аеродромів, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб. У цьому районі також помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400.

Окрім цього, в межах міста розташований штаб Південного військового округу РФ, який координує бойові дії на півдні України. Раніше на території заводу “Сельмаш” помічали склади боєприпасів і технічні об’єкти, пов’язані з логістикою російської армії, зазначив керівник ЦПД.
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